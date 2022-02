V pondělí 14. února se hned od rána střídali zájemci o veřejné plavání. Nebylo jich ale zase tolik, jak si vedení bazénu plánovalo. „Bylo dlouho zavřeno a lidé si musejí zvyknout, že už jsme v provozu. Příští týden jsou prázdniny, určitě se to zlepší,“ myslí si vedoucí bazénu Petra Šímová.

Více živo bylo na Křemelce odpoledne, kdy měli tréninky nejmenší plavci. Ti se do domácí vody moc těšili, jezdili totiž trénovat do Písku. „Nebylo to špatné, ale tady jsme zase doma,“ zněly nejčastější reakce malých sportovců.

Ty potvrdil trenér Jiří Brabec. „Bylo to chvilkami dost těžké. Děti musely do školy, pak na trénink, domů se vracely pozdě. Klobouk dolů, že to vydržely,“ říká.

I pro něj měl návrat na Křemelku určitý význam. „Jindy jsem jezdil domů kolem půl desáté večer. Teď budu doma už v šest,“ nadhodil s humorem sobě vlastním.

Vedení bazénu zavedlo tzv. Zdokonalovací kurz pro dospělé neplavce a začínající plavce. Je určen pro dospělé ve věku od 18 do 100 let. Zájemce čeká výuka správné plavecké techniky pod vedením instruktora. Pro začátek je připraveno 10 lekcí, každá trvá hodinu. Kurz je každé pondělí od 13.30 do 14.30 hodin, vstupné je 100 korun za lekci. Zahájení je 7. března.

Původní rekonstrukce počítala s opravu střechy a otevřením v září 2021. Po odkrytí konstrukce ale stavaři objevili závady, které si vyžádaly prodloužení prací téměř o půl roku. Rekonstrukce přišla na cca 21,6 milionu korun.

Letos o Václavské pouti uplyne 50 let od otevření krytého plaveckého stadionu na Křemelce. Ve své době patřil mezi nejmodernější sportovní zařízení tohoto typu v republice.