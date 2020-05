Peníze klub získal prodejem vlastních roušek s emblémem klubu.

„Chtěli jsme ukázat, že i když se netrénuje, tak se dají dělat jiné věci. Pustili jsme se do výroby klubových roušek, které jsme distribuovali dětem zdarma s tím, že kdo chtěl, mohl za to přispět nějako částkou. Avizovali jsme, že příspěvek půjde do strakonické nemocnice,“ uvedl Jiří Johanes.

„Velice si podpory vážíme, jelikož je to symbol strakonické vzájemnosti a podpory. Částku použijeme pro dětské oddělení na nákup dětských postýlek. Ty jsou velice drahé a každá koruna pomáhá. Tohoto gesta si velice vážíme a basketbalovému klubu moc děkujeme,“ doplnil ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.