Jak řekl již dříve ČTK ředitel jihočeské pobočky Paměti národa Tomáš Trantina, autorům expozice přišlo nevhodné vystavovat vozy, v nichž by někdo zahynul. „To by se jednalo o pravé pietní místo, které by nemělo putovat po světě,“ míní.

V Budějovicích je možné vidět tři rozstřílené vraky aut z Ukrajiny

"Chceme, aby si všichni uvědomili, že se jedná o fatální konflikt, při kterém si agresor nevybírá, koho zasáhne. Válka velkou měrou dopadá i na nevinné civilisty," doplnil Trantina.

Budějovice jsou teprve druhé město, kde je podobná instalace k vidění. První autoři vystavili na pražském Mariánském náměstí. V krajském jihočeském městě by auta měla setrvat nejméně do neděle 6. listopadu, pak by měla putovat i do dalších lokalit.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Ukrajinské město Irpiň se stalo jedním ze symbolů války na Ukrajině. Rusové tam zničili most, který ho spojuje s dalšími oblastmi včetně Kyjeva. Záběry zoufalých Ukrajinců, kteří se přes zničený most snažili dostat do bezpečí, na konci února viděl téměř každý. Množství Ukrajinců se snažilo řeku po odpálení přemostění překročit posléze po provizorních lávkách z desek.