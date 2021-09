Jedeme okolo Česka aneb Tři chlapi na cestách bez navigace jen s papírovou mapou. S takovou myšlenkou přišel majitel dnes už veterána Ford Capri Jaroslav Hofmann z Čečkovic. Splnil si svůj sen a zrenovoval model vozu, ve kterém se proháněli i seriáloví Profesionálové Bodie a Doyle. Capri z Čečkovic už bylo na jednom z nejvyšších míst, kam v Evropě vede silnice, tedy Grossglockner a nyní objede republiku.

Veterány vyrazily na cestu kolem Česka, pojedou co nejblíže státních hranic. Na snímku Jaroslav Hofmann s vozem Ford Capri. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Na cestu vyrazil také sedmdesátiletý Jan Sýkora ze severu Čech s vozem Škoda 110R a z jižního Plzeňska Petr Tesař, kterému je 51 let s jedničkovým Golfem cabrio. „Jedeme jen tři, škoda, že se nepřidal někdo další. Veterány jsou na ježdění, a ne jenom na ukazování na srazech,“ sdělil Deníku pan Jaroslav těsně před odjezdem. „Auta jsou to starší ale spolehlivá, i tak ale očekáváme dobrodružství na cestách. Zvolili jsme totiž trasu co nejblíže státních hranic, kde ještě vedou silnice,“ dodal majitel světle modrého Capri.