Veřejný věšák. Můžete si vyměnit oblečení

Příští týden od pondělí do čtvrtka, to znamená od 12. do 15. dubna, se ve Strakonicích uskuteční akce Veřejný věšák.

Ve Strakonicích uskuteční akce Veřejný věšák. Na snímku je jedna z organizátorek Štěpánka Seidlová. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Jde o bezkontaktní swap, nebo chceme-li, výměnu oděvů,“ říká jedna z organizátorek akce Štěpánka Seidlová ze Strakonic. Můžete akci více vysvětlit? Štěpánka Seidlová: Na sedmi volně přístupných místech ve Strakonicích budou umístěny veřejné věšáky, kde můžete odložit oblečení, které už neunosíte a vzít si za ně jiné. Oblečení si může odnést každý, tedy i ten, kdo sám nic nepřinesl. Vše zdarma. Doporučujeme však oblečení následně vyprat nebo vydezinfikovat. Kde tyto věšáky lidé najdou? Na volně přístupných místech, v průjezdech kaváren či před obchody v centru Strakonic – jmenovitě Bio Potraviny Ječmínek, Obchod s příběhem Srdcofka (Cukrárna Hvězda), Římskokatolická farnost Strakonice (průjezd – Bezobalový obchod Bezinka), Čajovna na Půdě, Lahůdkářství Malinová v OC Maxim, před Domem dětí a mládeže a také v průjezdu k restauraci Snack Bar na Palackého náměstí. Přístupné budou během otevíracích hodin daného obchodu. Mapa míst pro výměnu oděvů.Zdroj: Deník/Petr Škotko Zboží, které si nikdo nevezme, vyhodíte? V žádném případě. Oblečení, které na věšácích zůstane, bude ještě jednou nabídnuto k výměně na Recyklotoči 9. května. Přebytky poté poputují do Azylového domu. Kdo se na akci podílí? Hlavním organizátorem akce je neformální sdružení For Tomorrow!, spoluorganizátorem jsou Jsme Strakonice či sociální podnik STEJIKA Strakonice. Akce probíhá v rámci projektu Recyklotoč – ze starého nové, projekt finančně podpořila Nadace Via.

