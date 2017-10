Veřejné bruslení o podzimních prázdninách

Strakonice - Při podzimních prázdninách, které začínají ve čtvrtek 26. října přibylo hodin pro veřejné bruslení

Bruslení v rámci akce Týden sportu zdarma. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Čtvrtek 26. října 10 - 11.30 hodin

Pátek 27. října 10 - 11.30 hodin

Sobota 28. října 14.30 -15.30 hodin pro rodiče s dětmi do 10 let,15.45 - 16.45 hodin veřejné bruslení

Neděle 29. října 13.45 - 14.45 hodin pro rodiče s dětmi do 10 let, 15 - 16 hodin veřejné bruslení