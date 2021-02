Krásný a činorodý život má za sebou a ještě před sebou Eva Dvořáková z Týna nad Vltavou. Píše, vede dva azylové domy, pořádá akce pro seniory. Od hejtmanky dostala v roce 2019 ocenění Zlatá šupina a od TV Šlágr Velké srdce.

Pro seniory pořádají Eva a Milan Dvořákovi mnoho oblíbených akcí. Podle Evy (na snímku vpravo) je výsada být ,starý‘. | Foto: Deník/Jana Zuziaková

Se sestrou Janou, jednovaječným dvojčetem, prožila Eva Dvořáková dětství v Týně nad Vltavou s maminkou, babičkou, dědečkem a strejdou Mírou. Tatínek se zabil na montážích, když jim bylo 2,5 roku. „Přesto jsme dostaly neskutečné množství lásky. Dědoušek s babičkou bydleli na nádraží, kde dědoušek pracoval jako skladník a byl velice hrdý, že slouží u dráhy. A právě tady byl náš úžasný dětský ráj, tady jsme dováděly od jara do podzimu. Doba mého dětství byla skutečně nádherná, snad právě proto, že bylo tak bezstarostné. Měly jsme se sestrou hodně kamarádů, byly jsme od rána do večera venku, hrály vybíjenou, volejbal, dělaly jsme táboráky s kytarou… Na to se zapomenout nedá. Možná že nebylo všechno k dostání, ale my byli šťastni. Lidé měli k sobě blíž,“ vzpomíná 66letá Eva, jak se na chudou spolužačku složila celá třída, aby mohla jet s nimi na výlet. A mnozí ji ještě přinesli svačinu. Nebo na večery, kdy se u nich sešli sousedé z celé ulice, aby se mohli dívat na první televizi v okolí.