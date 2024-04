Také v Třebohosticích se sešly děti na velikonočním křístání. Účast byla jako každý rok hojná, sešly se děti místních rodičů i děti, co přijíždí k babičkám.

VTřebohosticích se sešly děti na velikonočním křístání. | Foto: Se svolením Františka Bálka

V jiných vesnicích obchází pouze kluci, v Třebohosticích již dlouhá léta přibírají rádi na posilu mezi sebe i holky. Myslím si, že je to dobře, protože je to událost, která umožňuje dětem setkat se, poznat jiné kamarády a společně se spojit za cílem nahrazení zvonů, které, jak se říká, odletěly do Říma.

Děti začaly chodit ve čtvrtek odpoledne, kdy je neodradil ani déšť, v další dny už na ně čekalo příjemné počasí. Svou „práci“ skončili v sobotu kolem poledne, kdy postupně u každého obydleného stavení zazpívaly koledu a zakřístaly. Jako odměnu dostaly vajíčka, sladkosti i peníze. Nahromaděnou koledu si děti spravedlivě rozdělily u kapličky.