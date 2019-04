Šikovné ruce dětí a dospělých si v sobotu 13. dubna v hotelu U Polívků vyzkoušely vyrobit vlastní originální velikonoční dekoraci. Za sebe mohu jen říci, že opravdu bylo z čeho vybírat, z čeho tvořit. Přítomní si vyrobili krásné dekorace.

Jako každý tok, tak i letos jsme nezapomněli i na pomníky padlých v Újezdci, Strpí i v Číčenicích. Ke každému pomníku byla vyrobena jarní dekorace v osázené míse s maceškami. Každý si vyrobil a ozdobil dekoraci podle svého gusta. Děti, včetně těch nejmenších, byly velice šikovné a zažily společné vítání jara i ochutnávkou domácího velikonočního cukroví.

Musím podotknout, že v našich obcích se stále dodržují tradice. Koledníci s kaprálem obcházejí všechny naše vesnice a vyřehtávají si pomlázku.

Bylo příjemné pozorovat to hemžení a pracovní nadšení, které bylo korunováno hezkými a nápaditými výrobky. Ty si jejich autorky spokojeně odnášely domů. Pořadatelé této akce děkují všem, kdo si na velikonoční dílnu přišel vyrobit dekoraci, ale i těm, kdo se přišel jenom podívat. Myslím, že akce se velice zdařila a budeme se těšit na další tvoření. Co bylo ale společné, to byl dobrý pocit z povedené akce!

Renata Regálová