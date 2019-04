„Zaslali jsme upoutávku na inzertní stránky České lékařské komory i lékařské fakulty. Nabízíme novému zubaři pronájem ordinace s tím, že bychom spolufinancovali její vybavení nebo lékaři zajistili třeba bydlení,“ říká starosta Volyně Martin Červený. Doufá, že se díky takové nabídce podaří zajistit zubaře pro lidi z Volyně a okolí i do budoucna.

Ve Volyni v současné době funguje na plný úvazek zubní ordinace Františka Pávka. „Denně nám volají lidé z Vimperka a okolí, že by chtěli ošetřit. Když je to opravdu nutné a jde třeba o rodinného příslušníka našich pacientů, pomůžeme, ale přijímat už nemůžeme, na to nemáme kapacity,“ uvedl stomatolog František Pávek. Dodal, že on sám přesluhuje přes důchod a stejně tak kolegyně, která dojíždí do druhé zubařské ordinace ve Volyni dva dny v týdnu na pět hodin.

Klára Alešová