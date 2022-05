Ve Vodňanském muzeu se 19. května koná přednáška Miroslav Panský (1922 - 2007) během války byl nuceně nasazen ve Francii, kde spolupracoval s partyzány. V září 1944 byl zajat a přihlásil se k české národnosti a odplul do Anglie.

V listopadu 1944 byl odveden a absolvoval para výcvik. Zasáhl do bojů u přístavu Dunkerque. Zde byl zajat se zraněním. Po výměně vojáků se vrátil ke své jednotce. Po návratu do Československa se přihlásil do Vojenské akademie v Hranicích. V září 1948 byl propuštěn z armády a zbaven hodnosti. Do roku 1989 byl politicky hodnocen jako nespolehlivý. Vodňanský občan byl vyznamenán válečným křížem 1939, Československou medailí Za chrabrost, Československou medailí Za zásluhy II. stupně a Československou vojenskou pamětní medailí se štítkem F. V 17 hodin se na hřbitově u sv. Vojtěcha uskuteční položení kytice ke hrobu Miroslava Panského, v 18 hodin se v městské galerii koná přednáška. Akci připravily Jednota Československé obce legionářské Strakonice a Městské muzeum a galerie Vodňany.