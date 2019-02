Strakonice - Kulturní pozvána na 15. a 16. března.

Věra Špinarová při vystoupení v Klatovech. | Foto: Deník/Rostislav Kutěj

STRAKONICE

STŘEDA

Maltézský sál

LOUTKOVÉ DIVADLO A POHÁDKA – výstava loutek potrvá do 26. března.

Ateliér Variace

ROSENÍ SVĚTLA – výstava Jany Hlavaté.

Kino

JACKIE – biografické drama; od 17.30 hodin.

LION – DLOUHÁ CESTA DOMŮ – australské drama; od 20 hodin.

Rytířský sál

JAZZ, FOLK A COUNTRY – St. JOHNNY – od 19 hodin.

ČTVRTEK

Rytířský sál

PŘEKÁŽKY USMÍŘENÍ ANEB JAK NAJÍT SVOBODU A ODPUŠTĚNÍ – přednáška Kateřiny Lachmanové; od 18 h.

Šmidingerova knihovna

BEDŘICH DUBSKÝ – přednáška Martina Ptáka; od 17 hodin.

Kino

KRÁSKA A ZVÍŘE 3D – film USA; od 17.30 hodin (do neděle).

THE ROLLING STONES OLÉ! OLÉ! OLÉ! – dokument + koncert; od 20 hodin.

BLATNÁ

STŘEDA

Infocentrum

LUBOŠ ŠVEJDA – BIG APLLE – výstava fotografií; do 31. 3.

Muzeum

JAN JIROVEC – ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ SLEPENINY – výstava potrvá do 23. dubna.

Komunitní centrum

SUPERMARKET SVĚT – výstava potrvá do 30. dubna.

MěÚ – zasedací místnost

BLATNÁ BEZPEČNÉ MĚSTO – od 15 hodin.

Kino

LOGAN: WOLVERINE – sci-fi USA; od 19 hodin.

ČTVRTEK

Knihovna

KNÍŽKA DO OUŠKA – od 9 do 18 hodin.

VODŇANY

STŘEDA

Infocentrum

J.A. Comenius – CESTA POUTNÍKA – výstava žáků VOZUŠ ze třídy Věry Bělochové; potrvá do 30. března.

Městská galerie

POZNÁVEJ SE – interaktivní výstava do 19. března.

Sloupová síň MěÚ

IMAGINÁRNÍ PORTRÉTY A SNY – výstava Marie Lhotové a Milana Nekonečného potrvá do 30. dubna.

Kulturní dům

VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND – od 19 hodin.

VOLYNĚ

STŘEDA

Muzeum

ŽÁKYNĚ MILUŠE HODOUŠKOVÁ – potrvá do 25. 3.

PŘÍRŮSTKY 2013-2016 – výstavní výběr z různorodých předmětů. Výstava potrvá do 29. dubna.

Galerie Na shledanou

PETRA HOUSKOVÁ – HLASITÉ TICHO – výstava potrvá do 31. března.

Kino

ŠUMAVSKOU DIVOČINOU – přednáška Josefa Pecky; od 19.30 hodin.

ČTVRTEK

Kino

PATERSON – film USA; od 20 hodin.