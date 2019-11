Jednou z nich je Michaela Kovaříková. „Ke stávce jsem se připojila. Dnes ale ve škole jsem. Nepřišlo mi správné, nechat na jiných, aby museli odučit mé hodiny, tak jsem přijela. Ale jsem tu zadarmo, jsem bez oběda a zdravotní a sociální si za dnešek platím také sama,“ uvedla mladá kantorka, která do Vodňan dojíždí z Českých Budějovic.

Jedním z učitelů, kteří na gymnáziu ve středu učili, je i Radek Čejka. „Jsem toho názoru, že děti mají chodit do školy a mají se vzdělávat,“ taková je jeho první reakce na otázku, proč je v době stávky ve škole. „S požadavky učitelů souhlasím, ale myslím si, že pokud chtěl někdo vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje a vstupovat do stávky, mělo se to stát dříve než teď. Už v době, kdy na ministerstvu financí rozhodli, že platy nezvýší o patnáct, ale pouze o deset procent,“ uvedl Radek Čejka.

Je mimo jiné učitelem sociologie a politologie a v těchto předmětech se studenty aktuální situaci probíral. „Snažím se jim vysvětlit příčiny stávky, a proč do ní někteří lidé šli a jiní zase ne. Jaký názor si na situaci udělají, je už na nich,“ doplňuje Radek Čejka. On sám učí od roku 1995 a pociťuje, že profese učitele je podhodnocená. A to nejen finančně, ale i společensky a to nejvíce v mateřských a základních školách.

Také studenti gymnázia mají na stávku učitelů svůj názor. „Do školy jsem normálně přišel, nechtěl jsem zameškat výuku. Ale jsou i tací, kteří zůstali doma,“ říká student druhého ročníku vyššího gymnázia Jakub Klecán. Spolu se svojí spolužačkou Lucií Majerovou dodávají, že se tématu stávky věnovali i v hodinách výuky. A jsou pro, aby učitelé větší peníze dostali. Na otázku, zda by pedagogům navýšili fixní část platu nebo odměny podle zásluh odpovídají: „Učitelé si peníze zaslouží. A je lepší, aby dostali přidáno všichni, než aby byli ochuzeni ti lepší.“

Na Základní škole a Gymnáziu ve Vodňanech se ke stávce připojilo 82 zaměstnanců, protest se dotkl téměř tisícovky žáků. Budovy základních škol zůstaly zavřené, výuka na gymnáziu ve středu probíhala dle rozvrhu.