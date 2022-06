Pouťové atrakce, stánky i pódium pro hudební vystoupení všech žánrů nabídly městské slavnosti ve Veselí nad Lužnicí 24. a 25. června 2022. Pátek nabídl například vystoupení kapely Olympic. Sobota další hudební vystoupení a k symbolickým vrcholům oslav patřil historický průvod, v jehož čele přivezl císař Karel IV. městská privilegia. Připomněla se tak událost stará 660 let. První písemná zmínka o Veselí pochází z roku 1259. To Veselí vlastnil Vok z Rožmberka a osada byla pravděpodobně velice ekonomicky soběstačná. Roku 1302 se majitelem stává český král Václav II. a roku 1362 bylo Veselí Karlem IV. povýšeno na komorní město.

"Mám velkou radost, že se nám slavnosti podařilo uspořádat opět ve velkém duchu," zdůraznil starosta Vít Rada s odkazem na mnohá omezení, která ještě donedávna pro podobné akce platila. Jedinou výjimkou oproti běžným ročníkům slavností byla absence ohňostroje, o kterém Veselští rozhodli, že letos nebude. V rámci slavností ale byla udělena cena města, která se jinak slavnostně předává na městském plese. "Cenu města získala paní doktorka Hana Blažková, praktická lékařka," uvedl Vít Rada s tím, že ocenění patří MUDr. Haně Blažkové za její dlouhodobou péči o zdraví obyvatel města.

Společenství veselských bojovníků

Novinkou letošních slavností byl průvod, který připomněl udělení městských práv. Podle Lenky Horejskové, vedoucí informačního centra, se na něm vedle členů skupiny historického šermu Společenství veselských bojovníků zúčastnili i další zájemci z řad veřejnosti.

Už několik let se potom na městských slavnostech používají vratné kelímky. "Má to jednu velkou výhodu," zdůraznil Václav Pipek z Bernartic, který nabízel v jednom ze stánků pivo a vysvětlil, že se nikde nepovalují plastové kelímky. Každý stánek dostane domluvený počet kelímků. Nemusí ale stejný počet vrátit. Může jich být dokonce i víc, než na začátku. "Záleží na tom, jak stojíte na té akci. Když jste u východu, lidé u vás nechávají kelímky, když jdou domů. Finančně to ale nic neznamená," usmívá se Václav Pipek a doplňuje, že pak dostane od organizátorů to, co vyplatil navíc za zálohy. Konstatoval ale, že ve Veselí mají dvoje kelímky, město používá i své s nápisem Buďte veselí. I Václav Pipek nabízel dvě piva, Svijany a Keras z bechyňského minipivovaru. Díky Svijanům si pořídil i pojízdný stánek, se kterým nyní navštěvuje různé akce. Bylo to v době, kdy pracoval pro známý pivovar, aby mohl přímo propagovat jeho pivo.

Vedle piva, bramboráků nebo něčeho s masnou vůní si bylo možné při slavnostech ve Veselí koupit i plejádu sladkých dobrot. Většinou ale stranou od náměstí, kde byly rozloženy pouťové atrakce i s doprovodnými stánky.

