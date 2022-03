Léčka

Podnikatel se ihned vypravil zjistit podrobnosti. Když ale dorazil na místo, byl všude klid a nic podezřelého se nedělo. Až na to, že kousek od jeho domu, v blízkosti hasičské zbrojnice, stálo starší tmavé auto značky Volkswagen Polo se zvednutou haupnou nad motorem. Asi porucha… říkal si podnikatel. Protože měl myšlenky jinde, nebral přítomnost dvou mužů, kteří šli proti němu, jako známku nebezpečí. Také proto, že ho požádali o pomoc při opravě auta. „Protože byl vyučený automechanik, chtěl jim pomoci. Ani si nevšiml, že při návratu k autu má oba muže v zádech. Najednou dostal ránu do hlavy a pak hned do zad. Upadl na zem. V tu chvíli se objevil další muž a hned nato další dvě osoby. Všech pět do něj začalo kopat. Dokonce pak vypověděl, že dostal několik výbojů paralyzérem ,“ pokračuje kriminalista.

Jedinou možností proti přesile bylo volání o pomoc. Z blízké bytovky opravdu někdo volal na policii, že se u hasičské zbrojnice něco divného děje. Lidé z blízkého okolí si ale po 23 letech už toho moc nepamatují. „Ano, něco takového se tady dělo, ale už je to moc let. Chvilku se po vsi o něčem mluvilo, ale dlouho ne,“ dozvěděli jsme v obci.

Cílem útočníků byly peníze, které měl napadený podnikatel u sebe. Navíc měl ve svém voze tašku, ve které měl půl milionu korun na koupi nového auta a videokameru.

Byl to tip?

Policisté začali s běžným vyšetřováním. Velkou roli v něm hrála i skutečnost, že muži na stavbě pomáhali čtyři Romové ze Strakonic. Vyšetřování tedy muselo počítat i s možností tipu. Obzvláště i proto, že vyšetřování mezi strakonickými Romy potvrdilo zajímavou skutečnost. Jeden z lupičů si totiž půjčil auto stejné značky, které se majiteli vrátilo až za dva dny. Nakonec se ale ukázalo, že lupiči žádný tip nedostali.

Přepadený podnikatel ve své výpovědi uvedl, že tři z těch, kteří ho přepadli, byli Romové. Další dva měli být ze zemí bývalého Sovětského svazu, což se ale nepotvrdilo. Nikdy se je nepodařilo najít, stejně tak jako půl milionu korun z podnikatelova vozu.

Policie dopadla trojici ze Strakonic během týdne. Vzhledem k brutalitě případu padly i vysoké tresty 11, 7 a 6 let nepodmíněně.