Aktuálně určitě vidíme pokles zájmu o očkování, kdy očkujeme týdně zhruba do maximálně tisícovky osob. Z části je to dané tím, že mnoho osob je v izolaci či karanténě. Začátkem týdne jsme zaznamenali velký nárůst rezervací o očkování posilovací dávkou u osob do 18 let.

Bude nutná čtvrtá dávka?

To je v tuto chvíli velmi spekulativní otázka a odpověď na ní zatím není jasná. Jistě k ní ještě proběhne řada studií a odborných diskusí. Ve strakonickém očkovacím centru se budeme řídit stavem epidemie a názory odborníků. Počet dávek vyvolává u části společnosti určitou nevoli, nicméně - vícedávkové očkovací schéma je zcela běžné u řady očkování a navíc vidíme jasně pozitivní efekt tzv. posilující dávky na tíži průběhu onemocnění.

Jak je na tom v současné době strakonická nemocnice ohledně covid oddělní a počtu hospitalizovaných pacientů?

K pondělí 24. ledna bylo v nemocnici hospitalizovaných 12 covid pozitivních pacientů na plicním oddělení, interní JIP a ARO. Současně máme několik pacientů s tzv. long-covid, tzn. že mají těžký průběh nemoci, nejsou propustitelní do domácí péče a přitom již nejsou infekční. Jde bohužel i o mladé pacienty kolem třiceti let.

Jaká je personální obsazenost?

Personální situace v souvislosti s covidem je v nemocnici zatím dobrá. Jistě na tom má podíl vysoká proočkovanost zaměstnanců a zkrácení délky karantény na pět dnů. Momentálně máme v karanténě nebo izolaci šest zdravotníků. Jen pro srovnání. Při podzimní vlně v roce 2020 (před 1 ¼ rokem) to bylo v jednu chvíli až 70 zaměstnanců.

Kolik zaměstnanců nemocnice se odmítá očkovat? Uvádějí důvody a jak nemocnice v jejich případě postupuje?

Ve strakonické nemocnici není naočkovaných okolo 100 zaměstnanců ze 750. Někteří nedůvěřují vakcíně. Jiní třeba zahájili očkování, ale prodělali covid a teď musí čekat na uplynutí 180 dnů, aby mohli v očkování pokračovat. Další doložili zdravotní kontraindikace k očkování nebo čekají na vakcínu Novavax, která obsahuje usmrcený vir a má být v ČR dostupná na jaře letošního roku.

Jaké zkušenosti má strakonická nemocnice s variantou omikron?

Zatím nám nepřivádí příliš mnoho pacientů k hospitalizaci, ale to se pravděpodobně změní s ohledem na nedostatečnou proočkovanost společnosti. Protože ale nákaza ve společnosti roste, více lidí přichází do odběrového centra. Centrální laboratoře strakonické nemocnice v minulém týdnu vyhodnotily v pondělí přes 800 vzorků, od úterý do pátku pak přišlo každý den na PCR testy průměrně okolo 600 osob, v sobotu 300. Pozitivních je okolo 45 procent testovaných. Ve většině případů (okolo 95 procent) jsou nakažení variantou omikron.

Mohou vše změnit jarní prázdniny?

Omezení sociálních kontaktů se na šíření epidemie samozřejmě vždycky projeví pozitivně. Na druhou stranu se domnívám, že populace školních dětí je aktuálně již vysoce promořena.

Lze hovořit o ústupu nemoci covid?

Rozhodně nelze mluvit o úbytku nakažených. Čísla covid pozitivních stále rostou, a to dramaticky. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem v minulém týdnu stagnoval, ale od víkendu pozorujeme již zase pozvolný nárůst. Doufejme, že se omikronová vlna rychle přežene, ale i v Anglii tato vlna trvá již déle než měsíc.