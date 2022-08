Kraj určil strakonické radnici kvótu 307 uprchlíků. Dorazil jich tento počet?

Ne. V současné době máme v zařízeních města ubytováno asi 45 ukrajinských uprchlíků. To ale neznamená, že jich ve Strakonicích není více, protože mnoho z nich využilo jiné ubytovací možnosti. Celkově tak žije nyní ve Strakonicích k pondělí 22. srpna 570 uprchlíků.

Kde těch 45 uprchlíků žije?

Většina od samotného začátku v ubytovně restaurace Palermo, další pak v domě s pečovatelskou službou.

Město dále připravovalo ubytování v bývalé škole Revoluční, počítalo i s využitím budovy technických služeb či hasičárny v Modlešovicích. Největší úpravy se ale týkaly budovy školy. Co vše tam město zřídilo a jaké bude její další využití?

Do školy mělo přijít asi 130 uprchlíků. Jsou zde nové podlahy, sociální zařízení nebo místa pro vaření. V místnostech jsou věci ze sbírek, aby bylo možné v případě nutnosti okamžitě připravit lůžka a vše potřebné k bydlení. Není asi nutné říkat, že si všichni přejeme, aby k tomu nemuselo dojít.

Stará škola je připravena. Může přijmout ukrajinské uprchlíky

Co se týká dalšího využití, tak povinnost připravit místa pro uprchlíky z města nikdo nesejmul. Pokud by se ale situace zlepšila, jediným možným a zákonným využitím jsou kanceláře, protože na to byla použita i dotace z minulých let.

Strakoničtí vědí, že šlo o dotaci na opravu budovy a že od začátku je v plánu přestěhování některých odborů radnice právě sem. Ale na kolik město přišly úpravy vnitřku, aby zde mohli žít lidé? A kde peníze vzalo?

Úpravy v bývalé přišly cca na více než milion korun a byly použity z rozpočtové rezervy města. Rozhodně ale nejde o vyhozené peníze, protože tyto úpravy by radnici neminuly.

Naskýtá se otázka, zda by nešlo upravené prostory využít například na byty pro lidi v nouzi a podobně.

Bohužel, ale to není možné. Prostory bývalé školy jsou určené výhradně k využití na kanceláře.