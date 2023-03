Čerstvá pizza 24 hodin denně sedm dní v týdnu? Ve Strakonicích tuto možnost máte. Automat na pizzu najdete na parkovišti před novým marketem Kaufland. Jedná se již o druhé takové zařízení v České republice, od poloviny dubna 2022 funguje automat na pizzu v Písku.

Automat na pizzu ve Strakonicích. | Foto: Deník/Petr Škotko

O novinku se postaral Erwann Mallier, původem Francouz žijící téměř 19 let v Čechách. Osm let pracoval v Písku v automobilovém průmyslu, pak odešel do Brna. „Věděl jsem, že se chci vrátit do Písku a dělat něco svého. Když jsem se setkal s tímto projektem, řekl jsem si, že to je ono,“ popsal Erwann Mallier, vzděláním strojní inženýr.

Inspirovat se nechal v zahraničí. „Ve Francii v současné době funguje přibližně 1500 těchto automatů. Zájem o ně rostl hlavně v době covidu,“ říká s tím, že by rád také v České republice rozšířil projekt do dalších míst. A protože se podle něj v Písku osvědčil, obrátila se jeho pozornost do Strakonic.

Automat funguje pod značkou Fizza, která má stroje ve Švédsku či Finsku. „Chce to čas, ale věřím, že si své klienty najde i ve Strakonicích,“ uvedl Erwann Mallier.

Pizza se v automatu udržuje chlazená, nikoli mražená. Počítač hlídá, aby zde nezůstala víc než 72 hodin. Zákazník si ji může koupit v tomto stavu a doma dát do trouby, nebo nechat dopéct ve speciální peci, která je součástí stroje. Do tří minut pak automat vydá teplou pizzu v krabici. Na výběr je z devíti druhů a platit lze pouze kartou.