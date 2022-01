V noci na 23. prosince 2021 se terčem útoku stala Škoda Octavia zaparkovaná v ulici Bezděkovská. Z ní pachatel odcizil dvě autorádia, sady nářadí, zesilovač, basový reproduktor, hadraulický hever a další nářadí.

"V době od 28. do 30. prosince 2021 se pachatelé vloupali do dalších třech vozů. Do Škody Fabie zaparkované v ulici Švandy dudáka, dále do vozidla Audi A3 v ulici Mlýnská (naproti nákupnímu centru Hvězda) a do vozidla Škoda Octavia v ulici Mírová (naproti kulturnímu domu). Z vozidel odcizil oblečení, knihy, hasicí přístroj, elektrický hoblík, svářečku, truhlářskou pilu, kufr s nářadím. Ve všech uvedených případech pachatel do vozidla vnikl zatím nezjištěným způsobem. Celková škoda na věcech odcizených ze všech vozidel je vyčíslena na bezmála 90 tisíc korun," popsala mluvčí policistů Jaromíra Nováková.

Policisté Obvodního oddělení Strakonice se obrací na občany, aby v případě podezřelého pohybu kolem zaparkovaných vozidel neprodleně informovali Policii ČR na lince 158 nebo na tel. č. 974 237 700.