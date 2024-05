Strakoničtí dopravní policisté vyšetřují nehodu, která se stala v pondělí 22. dubna 2024 v 07.35 hodin na křižovatce ulic Zvolenská a Chelčického ve Strakonicích. Srazily se zde dva osobní automobily - Škoda Fabia a Škoda Octavia.

Ve Strakonicích se srazila auta. Policie hledá svědky nehody. | Foto: PČR

„Řidička vozidla Škoda Fabia přijížděla do ulice Chelčického z ulice B. Němcové ve směru do ulice Želivského a řidič vozu Škoda Octavia jel ulicí Zvolenská směrem do centra města. Na křižovatce došlo ke střetu, při kterém řidič utrpěl lehké zranění. Požití alkoholu bylo u obou řidičů vyloučeno dechovou zkouškou,“ uvedla k nehodě policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Policisté šetřením zjistili, že v blízkosti místa střetu se nacházela v uvedenou dobu řidička osobního automobilu, která s vozidlem stála v ulici Chelčického. Tato žena by mohla výrazně pomoci při vyšetřování nehody.

Policisté žádají ženu, případně další svědky, aby se přihlásili na dopravním inspektorátu v ulici Na Ohradě čp. 1067 nebo volali na tel. čísla 974 237 250, 601 222 811.