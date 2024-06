Bankovky, občas i peněženka, to člověk někdy ztratí, ale obraz plný peněz? Přesto se jeden takový ve Strakonicích našel.

„V sobotu 11. května krátce po poledni oznámil poctivý nálezce, že v Nábřežní ulici ve Strakonicích našel obraz z rámečků, ve kterých jsou zasklené peníze. Strážníci obraz, který měl být pravděpodobně darem, převezli na služebnu a ani ne za hodinu už byla po peněžitém obrázku poptávka,“ uvedla tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová.

Strážníci pátrali v neděli 12. května také po majiteli zapomenuté peněženky. Tu přinesl poctivý nálezce na služebnu v tašce, kterou někdo zapomněl u hrobu na hřbitově. „Součástí tašky byla peněženka s poměrně vysokým obnosem peněz, doklady a mnoha věrnostními kartami. Přes státní policii se podařilo najít telefonní číslo na zapomětlivého pána,“ uvedla Jaroslava Krejčová s tím, že muž vůbec nezaregistroval, že tašku nemá. O to větší prožil šok a následně i radost.

Stejné emoce panovaly posle strážníků i u nálezu z pondělí 27. května, kdy peněženku ztratila na Velkém náměstí před jednou prodejnou seniorka, než stačila ztrátu ohlásit na lince 156, už jí portmonku strážníci vezli.

Olej namazal dům i chodník

Zničená fasáda a chodník jak klouzačka. Co se stalo? To vyjeli koncem května do Havlíčkovy ulice řešit strakoničtí strážníci. Poškození fasády domu podle nich zřejmě způsobilo auto, které přejelo plechovku s konopným olejem, když její obsah vystříkl na dům i chodík. „Majitel nemovitosti konstatoval, že škoda přesáhne několik desítek tisíc korun,proto byla na místo přivolána státní policie," uvedla tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. Protože naolejovaný chodník klouzal, museli se o jeho úklid postarat technické služby.