Strakonice - Mateřinky se ve Strakonicích o letních prázdninách střídají. A tak rodiče nemusí mít starosti, kam své ratolesti odvést, když sami musí do práce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucei

První měla „službu" Mateřská škola Holečkova. Tento týden přebrala štafetu školka U Parku a příští týden se mohou děti těšit do Čtyřlístku. Podle ředitelky mateřinky U Parku Jany Čechové je o provoz zařízení i v letních prázdninových měsících velký zájem. „Zde ve školce U Parku máme nahlášeno přibližně 120 dětí, což je opravdu hodně. Ostatní ředitelé škol hlásí podobný počet," dodává Jana Čechová.

O prázdninách nepřipravují mateřinky žádné akce, výlety ani divadélka pro děti. „Nemá cenu něco připravovat nebo vymýšlet. Děti se tady střídají a než se stačí rozkoukat, co a jak chodí, už jdou zase pryč," vysvětluje ředitelka Jana Čechová.

Rodiče se mohou provoz školek dozvědět buď přímo v konkrétní školce, většinou informace visí na dveřích, nebo na internetových stránkách škol. Krom malých výjimek jsou již děti nahlášené, ale občas se přihodí nenadálá situace, která změní rodinám plány. V takových případech hledají rodiče pomoc s hlídáním svých ratolestí právě v mateřinkách. „Spíše se stává, že rodiče volají a omlouvají své děti, že nedorazí. Opačné případy jsou velmi zřídka. Ovšem pokud přijde rodič s nenahlášeným dítětem, nikdo ho nevyhodí. Jsme přece lidé," dodává Jana Čechová.

Město Strakonice je zřizovatelem deseti mateřských škol. Součástí osmi z nich je školní jídelna, do dvou je jídlo dováženo. Do školky mohou nastupovat děti zpravidla již od tří let. Vedoucí odboru školství Libuše Řeřábková uvedla: „Nastupují i mladší děti. Ale vše záleží na jejich zralosti a vyspělosti, kterou pak posuzují ředitelky mateřských škol při přijímání."

O prázdninách mají mateřské školky stanovený tak zvaný prázdninový provoz. Mimo jiné se rozdělení provozu pracovišť řídí tím, zda probíhají na mateřinkách nějaké investiční akce. Jednu takovou akci Libuše Řeřábková přiblížila: „Jelikož probíhá rekonstrukce sociálních zařízení v Mateřské škole Školní, tak školka začíná až v posledním přípravném týdnu, to znamená 29. srpna. V provozu nejsou dvě zařízení, a to z toho důvodu, že nemohou zajišťovat vyvařování obědů, mají pouze výdejnu. Jinak je provoz zajištěn vždy jedním pracovištěm každý týden o prázdninách," uzavřela Libuše Řeřábková.

Poslední tři dny v srpnu jsou otevřeny všechny mateřské školky.

PROVOZ MŠMŠ HOLEČKOVA: 1. - 8. července

MŠ U PARKU: 11. - 15. července

MŠ ČTYŘLÍSTEK: 18. 22. července

MŠ SPOJAŘŮ: 25. - 29. července

MŠ A. B. SVOJSÍKA: 1. - 12. srpna

MŠ LIDICKÁ: 15. - 19. sprna

MŠ ŠUMAVSKÁ: 22. - 26. srpna

všechny mateřské školy: 29. - 31. srpna

Michaela Holmanová