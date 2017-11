Ve Stožicích dokončili další z letošních stavebních etap

Stožice – Z celkové částky 12 miliónů korun, které byly během uplynulých tří měsíců investovány do stavebních úprav ve Stožicích, se obec ze svého rozpočtu podílela 10 milióny korun.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/APA/HERBERT PFARRHOFER

Zbylé dva milióny čerpali z dotací.„ Investovali jsme do protipovodňového opatření a do prodloužení vodovodu a kanalizace v obci. Také jsme zajistili povrchové úpravy na třech zdejších komunikacích,“řekl starosta František Marek.



Všechny stavební práce byly současně započaty v měsíci srpnu 2017 a zdárně dokončeny již k 31. říjnu. „ Děláme v obci pro lidi vše, co potřebují,“doplnil František Marek. Nyní už se připravují na další stavební akci TZPD, technické zařízení pro sedm rodinných domů. Na jaře začne příprava stavby a prodej parcel dle obecního pořadníku.