Ve Slaníku točil režisér Václav Marhoul film Nabarvené ptáče

Natočil takové filmy, jako Mazaný Filip (2003) nebo Tobruk (2008). Ve stejném roce se pustil do natáčení filmu Nabarvené ptáče. Všechna zmíněná díla mají společného jmenovatel – režiséra Václava Marhoula. „Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně jako milióny čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008, po dokončení celovečerního filmu Tobruk, rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ zavzpomínal na začátek náročného projektu Václav Marhoul.

Natáčení filmu Nabarvené ptáče v roce 2017. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Zdroj: Deník A právě v létě 2017 přivedlo natáčení Václava Marhoula a jeho štáb na břehy Otavy v obci Slaník. Proč právě sem? „Z několika důvodů. Otavu znám velmi dobře, protože ji s divadlem Sklep jednou za tři roky jedeme. Také je zde skvělé prostředí a hodně místa pro naši techniku,“ řekl v průběhu natáčení Václav Marhoul. Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. D kin se dostal v roce 2019. Film Nabarvené ptáče vznikl podle proslulého románu polského spisovatele Jerzy Kosińského.