Ani jeden ze šesti kandidátů nezískal nadpoloviční podporu voličů, do druhého kola, které se uskuteční příští týden, postupuje dlouholetý senátor Milan Štěch (66) z Horních Slověnic u Lišova na Českobudějovicko, který získal podporu 11 581 hlasů (31,22 %).

Soupeřem mu bude podnikatel a radní města Jindřichův Hradec Jaroslav Chalupský (46), kterého voliči v regionu podpořili 8 731 hlasy (23,54 %). Deníku bezprostředně po ukončení sčítání odpověděli na několik otázek.

Jaký je pro vás ten druhý soupeř? Považujete ho za rovnocenného partnera? Bude druhé kolo napínavé?

Milan Štěch: Pan Chalupský je soupeř, který překvapil. Je vidět, že do kampaně dal docela dost finančních prostředků a energie, během posledních týdnů byla opravdu masivní. Nepovažuji ho však za mimořádného soupeře, podobně jako ti předchozí v minulých volbách. Myslím si, že mu schází zkušenost z práce ve velké politice. Má dost aktivit, je podnikatel, zastupitel, bude otázkou, jak by tyto své činnosti skloubil. Je to soutěž a budeme v ní pokračovat ještě týden.

Jaroslav Chalupský: Myslím si, že pan Štěch je velký soupeř, jeden z nejtěžších za ty leta. Určitě to druhé kolo bude napínavé, uděláme pro to maximum. Rádi bychom omladili senát.

Na co se nyní zaměříte? Kde chcete být vidět a jakým tématům se chcete věnovat?

Jaroslav Chalupský: Snažíme se kolem sebe věci zlepšit. Naší klíčovou myšlenkou je to, co cítíme tady v první linii. Senát je vnímaný jako zbytečná a nepodstatná věc. Což není pravda. Chceme trochu aktivněji vystupovat a více využívat možností, které dává, aby to i lidé v regionu pocítili. Chceme průběžně pokračovat v tom, co děláme dosud. Chceme se bavit s lidmi, komunikovat na sociální síti. Chceme rozšířit v povědomí naše myšlenky. Buď to lidem bude dávat smysl a přidají se k nám nebo ne. Nemáme žádnou strategii či taktiku, snažíme se jít přirozeným způsobem. Naším handicapem je, že nejsme mediálně známí a nemůžeme názory šířit jako pan Štěch, který vystoupí v televizi.

Milan Štěch: To, co je nejsilnější, být mezi lidmi, je nyní omezeno kvůli problémům s pandemií koronaviru. Poskytneme určitě nějaké další informace k druhému kolu. Budeme informovat prostřednictvím internetu a facebooku. Rád bych uspořádal i několik besed, kde bychom mohli s panem Chalupským představit nějaké svoje řešení aktuálních témat, které se týkají regionu a záležitostí kolem covidu, kůrovce a obnovy lesů i dalších problémů, které region pálí.

Proč by právě vás měli lidé v druhém kole senátních voleb podpořit? Za co byste voličům chtěli poděkovat?

Milan Štěch: Poděkuji formami, které jsou možné voličům, kteří mě podpořili jak na Jindřichohradecku tak na Pelhřimovsku. Využiji všech nabídek, které mi dají média. Doufám, že lidé přijdou i na druhé kolo. Myslím, že byly a budou preventivní opatření proti šíření koronaviru ve volebních místnostech dostatečné a je to bezpečnější než běžný nákup. Chtěl bych poděkovat i volebním komisím, které byly za této situace opravdu perfektní, co jsem viděl. Rizika podle mě číhají jinde, po této stránce se občané voleb bát nemusí.

Jaroslav Chalupský: Hradečáci udělali obrovský kus práce, neustále komunikujeme. Tento úspěch je i úspěch Jindřichohradecka a části Pelhřimovska, kde působíme a máme provozovny. Vzkázal bych, že půjdeme dál a budeme se snažit dojít až do senátu. Děkuji.