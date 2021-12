Neuvěřitelný pocit plný pokory k lidem, kteří do malého divadélka pro 86 návštěvníků i přes příšernou situaci přišli, aby nás podpořili. A také velkou pokoru a obdiv k mým hereckým kolegům. Herec, který nehraje, jako by nebyl. To je naše řemeslo, náš chléb. No, a s tím vším jde ruku v ruce tréma, jak vše po přes rok trvajícím výpadku zvládneme. Byl jsi tam a sám můžeš posoudit.

Ale důležité také je, co mně osobně covid nejen vzal ale i daroval. Myslím si, že právě tu větší pokoru k lidem, kolegům, práci a k životu.

Odpovědí je, myslím, potlesk vstoje, kterým jsme vás vyprovodili. V prvním rozhovoru v roce 2008 jsi zmínila, že když jsi poprvé přišla do chalupy v Cehnicích, měla jsi pocit, že právě na tebe čekala, že zrovna sem patříš. Takže se tu cítíš víc doma než v Praze?

Přesně tak. Do Prahy jezdím za prací, tady jsem doma. Tady si nemusím na nic hrát, nikomu nic dokazovat. Můžu být svá, ve svém domácím oblečení, nenalíčená. Mám to tady moc ráda včetně lidí, kteří jsou v mém nejbližším okolí.

Vánoce. Pro někoho pouhé slovo, pro druhé zásadní období. Co jsou tedy Vánoce pro tebe?

O Vánocích před dvěma lety se lámal můj život, protože jsem měla vážné problémy s hlasivkami a jen díky skvělému lékaři motolské nemocnice Michalu Zábrodskému jsem se uzdravila. Kdybych přišla o hlas, skončila bych. Vánoce jsem měla vždy ráda, ale od té doby jsou pro mne obdobím, kdy se udál zázrak. A nepochybuji o tom, že to tak budu mít nastavené po zbytek života.

Dobu, kdy covid uzavřel divadla, jsi trávila právě v Cehnicích. A protože jsme se hodně vídali, tak vím, že strašně ráda vaříš, pečeš, zavařuješ. Máš tedy nějaký svůj speciální nebo přímo „Valérkovský“ recept na vánoční cukroví?

Vůbec ne! Ale ráda zkouším staré recepty nebo ty, které mi dávají známí včetně tvé ženy Martiny. Co se týká Vánoc, tak peču to, co většinou všichni znají ze svých domovů.

Nemáš třeba ani tajný recept na bramborový salát?

U něj trochu ano, ale ne tajný. Nedávám do něj uzeninu, jinak žádná změna. Naši předkové to už vymysleli za nás, tak proč to měnit? Já jsem s klasikou spokojená.

Valérie Zawadská s kamarádem Janem Žákem.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Nenapadlo tě své nadšení pro vaření a pečení ukázat na televizních obrazovkách?

Abych řekla pravdu, tak ani moc nechci. Nejsem na tohle ten správný typ.

Loni jsi četla pohádky přes internet pro děti ve škole v Dobrušce. A před pár dny jsi četla další od spisovatelky Moniky Procházkové z jižní Moravy. Jaký to byl pocit? A jak vnímaly čtení on-line především děti?

Co se týká mě, tak to byla obrovská zkušenost a hrozně mě to bavilo. Kromě toho pohádky od Moniky se zimní tématikou jsou úžasné a její fantazie je neskutečná. Četla jsem pro děti v 6. třídě a když jsem viděla, jak sedí a poslouchají, byla to krása. Chci v tomto čtení pokračovat.

Kdybys měla jedno přání, jaké by bylo?

Zdraví, lásku a upřímnost. Víc určitě nepotřebujeme.

Valérie Zawadská je česká herečka a jedna z nejznámějších českých dabérek (šestinásobná vítězka ankety TýTý v této kategorii).

- Narodila se v obci Loučná nad Desnou na Moravě. Již na ZŠ začala recitovat a navštěvovat taneční a pěvecký kroužek, později i kroužek divadelní. I na šumperském gymnáziu pokračovala v herectví a recitaci, a vyhrála opakovaně v letech 1973 až 1975 celostátní amatérské recitační soutěže Wolkerův Prostějov i Neumannovy Poděbrady.

- V roce 1993 odešla z Městských divadel pražských a je na volné noze.

- Během své kariéry se objevila v několika celovečerních filmech jako Rozpuštěný a vypuštěný nebo Snowboarďáci, mnoha televizních inscenacích a seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, Četnické humoresky, Rodinná pouta…)

- Jejím hlasem například promlouvá Claudia Cardinale ve vesternu Tenkrát na Západě nebo Joan Collins coby Alexis Carrington Colbyová v seriálu Dynastie.