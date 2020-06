Jaký to byl tenkrát pocit, jít si pro závěrečné vysvědčení? Čistá košile, tesilky, kytka pro učitelku… Až v devítce jsem se dočkal svých prvních riflí. Byly to Wranglerky po ségře Janě. Ale ani ty dlouhé roky nevymazaly tu prazvláštní příchuť něčeho výjimečného. Když něco končí, aby něco jiného mohlo začít.

Teď, v pátek, si půjdou děti a studenti pro vysvědčení. Bude jiné, výjimečné vzhledem k událostem dnů a týdnů minulých. Jednou ho třeba vezmou do ruky, zahledí se na něj a se stínem nostalgie řeknou: To bylo v červnu 2020, kdy byla korona… Já už svoje vysvědčení nemám, někam zmizela, odvál je čas. Je mi to tak trošku líto. Ne, že by byla skvostná, to určitě ne. Ale byla součástí mého života, stejně jako kantoři, kteří zkřížili moji životní cestu. Jana Zemenová, Jitka Dušková, Honza Křenek, František Fous, Jirka Linhart, Adam Forst a mnoho dalších.

