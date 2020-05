Dobře vím, že s jeho majitelem Mechem, tedy s Vaškem Drhovským a jeho ženou Lenkou, budeme mít vždy o čem mluvit. Známe se tolik let!

Forbes ale není jen bar nebo hospoda. Je to určitá filozofie a způsob života. Mech byl před lety u zrodu slavného rokáče ve Strakonicích Na Ohradě.

Za dobu, kdy musel Forbes pod zámek, jsme se s Mechem několikrát potkali. Nikdy si nestěžoval, prostě bojovník. Proto při rozhodování, koho prvního oslovím do rubriky Jdeme na jedno na straně 13, byla moje volba rychlá. A věřím, že k němu přibudou další.

Jistě nemluvím jen za sebe, když řeknu, že jsme tak nějak více mysleli na ty, kteří roky stáli za pípami a my to brali jako samozřejmost. Pokud se i vy těšíte do své hospůdky a na svého kámoše hospodského, napište mi o tom na e-mailovou adresu petr.skotko@denik.cz. Jistě bude mít radost, až si váš vzkaz u nás přečte.