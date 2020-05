Počasí je fenomén vždy a za každých okolností. Bez ohledu na koronavirus, bez ohledu na opatření, zákazy, rozvolňování. Jak bude, nás zajímá celoročně. Kvůli dovoleným, výletům, prázdninám, úrodě. O tom všem se jistě také dočtete na stránkách vašeho Deníku.

Petr Škotko, váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Bohužel, současné počasí není nic moc. Je sucho, které pamatuje málokdo. Rybníky jsou prázdné, řeky jen mírně zvednuté. A to i přes srážky v posledních dnech. Aby se příroda dostala do normálu, muselo by pršet mnohem déle a hlavně bez přívalů.