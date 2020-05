Váš člověk v Deníku: Petr Škotko, Strakonice

Na Skoty. Skoti byli zase úžasní. Řeč je o skotské kapele Neilston And District Pipe Band, bez které si nikdo nedokázal Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích představit. A s ní také jejího kapelníka Iaina McDonalda. Tento charismatický muž odešel 6. května ve věku 70 let. Nyní už možná řídí nebeskou kapelu a společně se zakladatelem festivalu Josefem Režným (zemřel v prosinci 2012 ve věku 88 let) čeká, až se dudáci opět ve Strakonicích sejdou. On sám poprvé zavítal na MDF v roce 1978.

Petr Škotko, váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce