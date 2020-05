Koronavirus nás provází od začátku roku, od poloviny března je naším denním souputníkem. Pomalu si na něj zvykáme a věta, že nás bude provázet ještě mnoho měsíců, je pravdivá.

Přežil jsem koronavirus ve zdraví. Zatím. Bral jsem ho a beru vážně, ale zase jsem dalek toho, aby mi řídil život až na hranici omezování osobní svobody. Do redakce jsem chodil, protože moje kolegyně Klárka Alešová pracuje z domova, na kole jsem jezdil a snažil jsem se vyhýbat lidem. To už ale vzhledem k popouštění otěží moc dobře nejde. Co se týká školy, tak kdy se za katedru vrátí moje žena Martina nevím a zatím to neví ani ona sama. Učí z domova a její přípravy na hodiny se třídou pomocí internetu bych dělat nechtěl.

Ale jak jste se drželi vy? Přežili jste koronavirus ve zdraví? Chodíte do práce, nebo jste o ni kvůli nákaze přišli?

Dejte mi vědět na: petr.skotko@denik.cz. Pojďme dělat náš okres lepším místem pro život.