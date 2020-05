Doba koronavirová už nás snad postupně opouští a vše se začíná vracet do normálu.

Dřív, než jsme čekali, budeme moci do kina i na svatbu (byť nejvýše ve stohlavém davu). A brzy se snad návratu do běžného stavu dočkají také ti, jimž dlouhé vlasy začínají lézt do očí i na nervy. Kde obnovení původního stavu bude trvat možná nejdéle? Asi ve zdravotnictví. Kdo chce vyvrtat zubní kaz, musí si ještě počkat – na objednání do poloviny května (alespoň podle vlastní zkušenosti). Poznatek známého zas dokládá, že „svět v pořádku“ ještě není ani u praktických lékařů. Místo pravidelné kontroly si pouze u dveří ordinace vyzvedl lístek na peníze. Prohlídky neodkládají jen lékaři, ale i sami pacienti . To v ohlasech potvrzovali i čtenáři. „Na jaře jezdím pravidelně do tunelu. A ani si netroufám tam jet,“ zněl jeden z komentářů. Další čtenář by vyšetření rád, ale má smůlu. „Vyšetření mám mít každého půl roku. Ale dovolat se někam, to je fakt umění,“ zaklel. Kdo by se mu divil?