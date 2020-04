Váš člověk v Deníku: Petr Škotko

Když se mne někdo zeptá, co pro mne znamenají Strakonice, tak řeknu, že místo a město, kde jsem prožil výraznou část života. Mám zde hodně přátel a kamarádů a hodně vzpomínek na doby dospívání. A i když mne osud do nich zavál z nedalekých rodných Katovic, na několik let mne odsunul do Českých Budějovic a po roce 2000 do Čejetic, mám toto město rád.

Váš člověk v Deníku Petr Škotko | Foto: Deník