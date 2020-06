Několikrát týdně se zajdu podívat na budovu vlakového nádraží ve Strakonicích. Při čekání na autobus od Prahy, při nákupu v Bille nebo prostě jen tak. A vždy vzpomínám, protože tenhle barák patří do mého života od mých 15 let.

Vzpomínám na kamaráda a spolužáka Petra Pokorného z Vimperka, když jsme jezdili na učňák do Budějovic. Na dalšího kamaráda a třetího v naší partě Pepíka Mráze, který už není mezi živými. I na svoji první velkou lásku Pavlu. Nebo na chození na pivo do nádražky, kde nám nalili, i když nám ještě nebylo 18. Už je to skoro čtyřicet let…