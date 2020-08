Kamenná redakce v Lidické ulici ve Strakonicích byla z rozhodnutí vedení společnosti zrušena. Toto rozhodnutí se týká redakcí Deníku na území celé republiky vyjma krajských měst a hlavního města.

Ale v žádném případě to neznamená zrušení Deníků jako takových! Jejich redaktoři a reportéři dále působí ve svých regionech, dále pro vás, naše čtenáře, zjišťují informace, mapují dění a přinášejí zevrubné zpravodajství, kulturní přehledy, servisní upozornění, rozhovory, zajímavosti a vše, co s prací novinářů souvisí.

Skončila pouze jedna etapa života redakce, další začíná. Budeme se snažit, aby se vás, našich čtenářů, dotkla co nejméně. nebo nejlépe vůbec. Co to znamená? Stále zde jsme s vámi, budeme nadále jezdit do vašich měst a obcí na akce, setkávání a podobně. Deník stále je a bude součástí životů obyvatel tohoto regionu.