„Nádraží mám ve svém srdci,“ vzpomíná ve svém komentáři na FB Strakonického deníku. Naše redakce jí za hezký vzkaz děkuje.

Ale jistě je ve Strakonicích těch, kterým není osud nádraží lhostejný, více. Bývalý sportovní redaktor Strakonického deníku a velký strakonický patriot František Třeštík mi často říká: „Chodím se na nádraží dívat dost často a sleduju Deník, co o něm píšete. A jsem zvědavý, jaké to bude. To, co tady stálo doteď, bylo opravdu příšerné.“

Jistě není sám, kdo se o nádraží zajímá. A jak se čas dokončení jeho rekonstrukce letos v září blíží, jistě bude zvědavosti přibývat.

Byl bych rád, kdybyste na e-mail petr.skotko@denik.cz poslali pár řádek o tom, jaké vy máte představy o budově a co byste v ní chtěli mít.

Mají v ní být například bezbariérové přístupy i nové toalety. Ale co ještě by podle vás bylo nutné a potřebné? Více odpadkových košů? Klimatizace? Vždyť to, jak bude nová budova vypadat, bude zároveň vizitkou Strakonic na dalších desítky a možná stovky let.