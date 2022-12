Vánoční trhy ve Volyni.Zdroj: DD Volyně

Děti nás přesvědčily, že se dá vyrobit spousta předmětů i z mála, a vypadají velice vkusně. Všichni se snažili o co nejlepší práci. Velikou odměnou byl úspěšný prodej na Vánočním trhu.

Peklo se dušiček nedočkalo, děti prý už budou hodné

Utržená částka bude využita na další kreativní práce. Děti doufají, že každý kdo si od nich něco zakoupil ví, že to není jen o tvoření. V každém výrobku je střípek srdíčka jeho tvůrce. Všechny děti tvořily pro radost druhých. Vánoce jsou v celém roce nejcitlivější svátky. Snažme se o empatický přístup během celého roku a ne jen o Vánocích. To si přejí děti z Dětského domova Volyně, a přejí to i Vám, čtenářům Strakonického deníku.

Skupina RB4 a tety