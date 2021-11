Písek

Vánoční strom pro Písek se nacházel na soukromém pozemku v ulici Jiřího Srnky v předzahrádce přilehlého domu. Jeho osud by byl zřejmě stejně zpečetěn kácením, protože rodina měla strach, že by vzhledem k výšce mohl ohrozit zdraví nebo majetek. "Bála jsem se hlavně proto, že strom už přerostl ostatní budovy, jeho těžiště se změnilo a hrozilo, že by mu při větru mohla uletět špička, v horším případě mohl spadnout celý. Oslovovali mě i sousedé, že se bojí, aby jim nepoškodil auta a střechy. Časem by se to stejně muselo řešit," vysvětlila žena s tím, že radost z jeho kácení rozhodně nemá. "Bude tady po něm prázdné místo, je to domov ptáků, které jsem tady dokrmovala. Strom je úplně zdravý, je mi ho líto, často jsem ho chodila i zalévat," poznamenala smutně majitelka stromu a dodala, že na místě stříbrného smrku plánuje vysadit nový strom. Při instalaci se ještě musel podle správce zeleně Městských služeb Písek Tomáše Gareise trochu zkrátit.

Vánoční strom pro město Písek má letos jiný tvar.Zdroj: Deník/Jana Urbanová