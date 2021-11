Protože monumentální smrk nestojí v žádném porostu a jeho kořenový systém není už tak stabilní, rozhodli se Píchovi strom odstranit. "Nechtěli jsme ho rozřezat a spálit, na to jeho škoda. Vždyť ho vidíte sám. Spojila jsem se proto s agenturou, která zařizuje Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze," pokračuje Miroslava Píchová.

Manželé Jaroslav a Miroslava Píchovi z Blatné darovali městu Strakonice vánoční strom.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoBlatenský smrk pracovníky agentury prý okouzlil. Ale to, bohužel, nestačilo. Podmínkou pro umístění v centru Prahy je minimální výška 22 metrů.

Co tedy dál? Blatná má svůj vlastní živý strom. Protože ale Miroslava Píchová pracuje ve Strakonicích na finančním úřadě a líbí se jí, jak se město stará o zeleň a květinovou výzdobu Strakonic, nabídla ho sem. A uspěla.

Pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice Tomáš Turek se byl před několika dny na strom podívat. "Je opravdu nádherný a splňuje veškeré naše představy o strakonickém vánočním stromu. Je nám ctí, že bude zdobit Strakonice," řekl.

Nyní už dojde jen na pragmatické věci. Vytvoření vjezdu na zahradu, v příštím týdnu pak k pokácení stromu a jeho náročné přepravě do Strakonic. Na Miroslavě i Jaroslavu je vidět, že jim bude chybět. "Zažil s námi dobré i zlé, ale jako dobrovolný hasič vím, co by mohl napáchat za škody, kdyby ho poryv větru vyvrátil," doplnil Jaroslav Pícha.

Zdá se, že tady letošní příběh vánočního stromu pro Strakonice končí. Ale opak je pravdou. Příběh pokračuje dál a manželé Píchovi se už velmi těší, až se pojedou podívat na jeho slavnostní rozsvícení do Strakonic 28. listopadu. A možná, že to nebude jediné překvapení…