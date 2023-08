Každý s nás to zažil. Horko k padnutí, chuť na něco studeného, co nám podráždí chuťové pohárky a přivodí nám malou extázi. Je čas na zmrzlinu. Ale jakou?

PETRA BÁLKOVÁ, cukrárna Karolína. | Foto: Deník/Petr Škotko

Seznam druhů téhle pochoutky, na které si pochutnávali ve starověkém Egyptě i Řecku, je nekonečný. Strakonický deník vám přináší tři tipy, kam si zajít.

1. Karolína

Na hranici Velkého náměstí a ulice Lidická ve Strakonicích funguje cukrárna Karolína. Petra Bálková v ní pracuje 12 let. „Neumím si vůbec představit, že bychom zmrzlinu neměli,“ vyzdvihuje ekonomický přínos téhle letní pochoutky. V horku prý jdou hodně sorbetové či vodové zmrzliny, v chladnějších dnech smetanové. I když sama zmrzlinu moc nejí, má pro její vyznavače pochopení. „Letos jede točená jahodová. Ale taková stálice je vanilková. Ta nezklame nikdy,“ dodává.

Také poodhalila tajemství dobré zmrzliny. „Stále čisté zařízení, kontrola teploty a dobře natočená zmrzlina. Jenže právě dobře a hezky natočit zmrzlinu není tak jednoduché, jak to vypadá,“ usmívá se Petra. Sama musela prokázat dost trpělivosti, aby správný náklon kornoutku a pohyb ruky dostala tzv .do krve.

2. Sedlice

KRISTÝNA STRNADOVÁ, Sedlice.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoStánek na zmrzlinu a další občerstvení v centru malého města jen osm kilometrů od Blatné provozuje Zdeněk Pichlík přibližně 15 let. „Už ani nevím, s jakou jsme začínali. Řekl bych, že vanilkovou a čokoládovou,“ snaží se vrátit čas. Nad otázkou, jak zajistit správnou chuť a kvalitu zmrzlin neváhá ani chvilku. „Základem je absolutní čistota stroje i celého stánku,“ říká s tím, že kontroly ze strany hygieny jsou časté a nekompromisní. I do točení zmrzliny ale spadají věci, které by možná málokdo čekal – například školení BOZP, kurzy na točení zmrzliny, správné míchání a podobně. A jaká zmrzlina udává v Sedlic tón? Pistáciová a blue magic.

3. Cehnice

MARIE MAROUŠKOVÁ, Cehnice.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoStánek na zmrzlinu najdete hned v centru obce u občerstvení. Stejně jako v Sedlici, i zde hraje velkou a pozitivní roli možnost parkování. U stroje na zmrzlinu pak najdete usměvavou Marii Marouškovou. „U nás je pořadí oblíbenosti letos dané. Vede vanilková, za ní je slaný karamel a pak jahodová,“ říká Marie Maroušková. Podle ní je ale i na zmrzlině znát, že lidé šetří. Ale ti, kteří přijdou, si prý rádi dopřejí. A jak udělat kvalitu? Dodržovat poměr vody, kupovat kvalitní suroviny a dodržovat čistotu.

