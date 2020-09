Policisté zahájili trestní stíhání muže (30) ze Strakonic ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Obviněný muž v noční době z 8. na 9. července 2019 v areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích úmyslně poškodil vstupní dveře do úklidové místnosti a vstupní dveře do místnosti toalet pro invalidy. Uvnitř poškodil stropní sádrokartonovou desku, nádržku WC s prkénkem, umyvadlovou a sprchovou baterii, umyvadlový sifon, madlo pro WC, madlo do sprchy, držák zásobníku toaletního papíru a sprchové sedátko pro invalidy. Svým jednáním způsobil škodu ve výši padesát tisíc korun.