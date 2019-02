Vodňany – Se schodkovým rozpočtem pracují letos ve Vodňanech. Očekávané příjmy jsou 169 milionů korun a výdaje 178 milionů.

Schodek ve výši 8,8 milionů je podle starosty Milana Němečka kryt přebytkem z minulých let.



Kromě běžných provozních výdajů chce město investovat také do lesní cesty pod Haniperkem, stezky v Zátiší, vyhlídkové věže Svobodná hora a do zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému.

„Tyto akce jsou financovány z dotací, takže po ukončení realizace a vyúčtování město obdrží většinu finančních prostředků zpět,“ dodal k plánovaným akcím starosta.



Pro srovnání, oproti roku 2018 jsou v rozpočtu Vodňan letos výdaje nižší o 13 milionu korun. Příjmy naopak o 11 milionů korun vyšší.

Investice pro rok 2019:



3 mil. korun – Lesní cesta Pod Haniperkem II



2 mil. korun – Stezka v Zátiší II



6,2 mil. korun – Vyhlídková věž Svobodná Hora



6,5 mil. korun – Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného inf. systému