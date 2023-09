Martin Karas.Zdroj: Klára Alešová

Jak jste se k objektu dostali?

To je tak měsíc a půl stará záležitost. Původní majitelé budovu prodali novému vlastníkovi, který o mně věděl. Oslovil mě, zda bych nechtěl i ve Vacově poskytovat služby, které Kotva poskytuje ve strakonické nemocnici. Byl jsem se ve Vacově podívat a vzhledem k tomu, že budova byla schválená jako domov pro seniory, znamenalo to velké plus. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem mají stejné parametry na poskytování těchto služeb. Pro mě to tím pádem bylo strašně jednoduché a urychlilo to celý proces.

Můžete uvést jméno vlastníka, který vám tuhle šanci nabídl?

Bez jeho svolení raději ne.

Domov se zvláštním režimem ve Vacově

Zařízení bude stejně jako strakonická Kotva určené pro péči o lidi s chronickým duševním onemocněním a sociálně vyloučeným klientům. Řeč je o klientech, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí, kvůli kterým tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zavírání vacovského domova provázely dost silné emoce, protesty lidí, vyšetřování, inspekce. Nemůže vás tato minulost dostihnout?

Myslím, že ne. Upřímně řečeno, ani jsem nevěděl, že se ve Vacově něco takového dělo. Zajímala mě jiná věc. Hrál jsem si s myšlenkou, že bychom chtěli v případě nových prostor pokračovat v našich službách. Dlouhodobě spolupracujeme s krajským úřadem a dobře víme, že tato místa prostě nejsou. Dokonce jsme zvažovali možnost, jestli by v některých budovách, které prodává Česká pošta, nešlo takové zařízení vybudovat. Když se naskytla možnost ve Vacově, kontaktoval jsem krajský úřad, který náš záměr schválil. To je pro mne rozhodující.

Kotvu ve Strakonicích, tedy budovu A, jste otevírali 1. listopadu 2019 a měla kapacitu 55 lůžek. Později jste otevřeli budovu B, počet lůžek se zvýšil na 79. Kolik má Vacov?

Ve Vacově bude 27 lůžek, celková kapacita tedy bude 106 lůžek.

Takže je plno ještě před otevřením?

Přesně tak. V evidenci máme přibližně 350 žádostí o umístění a ta lůžka prostě nejsou. My už teď víme, že zařízení ve Vacově bude plně vytížené.

Senioři z Vacova měli na stěhování pár hodin. Na zavření to nebylo, říká majitel

Nastěhujete svoje klienty rovnou do bývalého domova, nebo přece jen musíte udělat nějaké změny?

Změny jsou nutné, protože objekt fungoval jako penzion. Všechny pokoje mají vlastní koupelny, ale ty nejsou bezbariérové. To je zásadní změna. Ale objekt jako takový je moc hezký a velké plus představuje uzavřená zahrada, kde klienti mohou trávit svůj čas. Skvělá je také jeho poloha, protože v jeho blízkosti je všechno – lékárna, obchod, cukrárna, záchranná služba.

Jak velký bude personál ve Vacově?

Na den bude jedna staniční sestra, dále sestřička do služby, dva ergo pracovníci a pět lidí obslužného personálu. Točit se budou podle služeb dlouhý a krátký týden, takže dohromady to bude 25 až 27 lidí na 27 klientů.

Součástí domova pro seniory byla také poměrně slušně vybavená kuchyně. Budete si vařit sami?

To ne. Vaří Domov se zdravotním postižením Javorník, který závaží i strakonickou Kotvu a rozšíří svoje služby i na Vacov.

Kdy začnete ve Vacově začít fungovat?

Rádi bychom zahájili od 1. října.