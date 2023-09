/VIDEO/ Poslední zářijové dny vždy patří ve Strakonicích tradiční Václavské pouti na prostranství pod Hvězdou. Nejinak tomu je také letos a vzhledem k počasí, které panuje, ji o blížícím se víkendu navštíví zcela jistě tisíce lidí.

Václavská pouť ve Strakonicích z výšky téměř 30 metrů nad zemí. | Video: Deník/Petr Škotko

Ale co je čeká? Vyrazili jsme se podívat na některé atrakce. Jasnou dominantou je obrovské zábavné kolo s 18 kabinkami, které se vypíná do výšky 28 metrů. Odměnou je zcela úchvatný pohled na blízkou část Strakonic a pro některé i mírné brnění v podřibšku. Ale stojí to za to, opravdu.

Jen o kousek dál je další adrenalinové zařízení, která vás dostane ještě o několik metrů výše, než zmíněné kolo. Ale ruku na srdce – stačí jen pohled na jeho sílu a možnosti a je jasné, že není pro slabé povahy.

Ale kromě adrenalinových atrakcí zde najdete i čistou klasiku – malý a velký řetízák, dětský vláček, střelnice, autodrom a mnoho dalších lákadel.

I když by člověk neměl stále koukat na peníze, měli byste se připravit ještě na něco. Na to, že hodně často uvidíte údaj: Cena 100 korun, doba jízdy tři minuty. Tak hezkou zábavu!