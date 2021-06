Podle želečského starosty Ladislava Stejskala bude DPS třípatrový a dispozičně rozdělený do 21 bytů. Na stavbu za necelých 55 milionů získala obec dotaci 10 milionů z ministerstva financí. „Hotovo má být v květnu příštího roku. Jednotlivé byty pro klienty budou mít terasu nebo balkon a také zázemí v podobě sklepní kóje, kolárny a společenské místnosti,“ upřesnil starosta. Každá jednotka bude mít vybavenou kuchyňskou linku. „Klienti ale budou moci obědy odebírat také ze školní kuchyně, případně z protější restaurace,“ zmínil.

Lékař i vlastní vytápění

V jednopodlažní přístavbě objektu vznikne i lékařská ordinace s hygienickým zázemím pro lékaře a pacienty. „Ta původně sídlila na obecním úřadu a bude sem přesunuta. Vytápění celého domu včetně ohřevu užitkové vody vyřeší automatická kotelna na dřevní štěpku a systémem fototermických kolektorů na střeše budovy,“ dodal Ladislav Stejskal.

DPS bude splňovat nejnovější technické požadavky, jako je mimo jiné bezbariérovost, přestavitelnost koupelen pro vozíčkáře, vybavenost madly na chodbách i společenskými prostory. „Zdravotnický personál v tomto typu bydlení není, k dispozici bude ale sociální pracovník a předpokládám, že se nám podaří zajistit i terénní pečovatelskou službu,“ zmínil starosta.

Zahrada dostane novou tvář

Na bývalou asi hektarovou zámeckou zahradu si želečská samospráva nechala zpracovat projekt od ateliéru Living in green. „Týká se především sadových úprav, které budou realizovány ve dvou etapách. První po dostavbě DPS a druhá po dostavbě objektu wellness,“ upřesnil.

Želeč a zámek: Ves je poprvé zmiňována v roce 1370, kdy byla v majetku pánů ze Želče. Těm patřila až do poloviny 15. století, kdy ji zakoupil Předbor z Radešína. Od jeho synovce koupil Želeč před rokem 1486 Vít ze Rzavého. V roce 1507 ves koupil Mikuláš Španovský z Lisova a v roce 1550 ji koupili poručníci rožmberského panství. V roce 1565 získal Želeč Petr Vok z Rožmberka, který přestavěl želečskou tvrz na renesanční zámek. Zámek v roce 1596 koupil Adam ze Šternberka, ten ale na zámku nesídlil a když zámek v roce 1677 kupoval kníže Ferdinand z Lobkovic, byl zámek označen již jako pustý. Na jeho místě byl pak za Michnů z Vacínova v první polovině 18. století postaven nový barokní zámek. V roce 1870 ji sňatkem získali Harrachové, v roce 1927 zámek vyhořel. Po válce v něm byl umístěn internát středního zemědělského učiliště. Později se stal součástí zemědělského podniku, byl opuštěný a chátral. V roce 2015 byl zámek definitivně zbořen. V areálu stávala také četnická stanice. Zdroj: Vlastislav Mareček, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zahrada bude volně přístupná. „Nové mlatové cesty budou pohodlně průchozí i pro osoby se sníženou schopností chůze. Součástí projektu jsou i nové soliterní dřeviny, květná louka, živé ploty, ale také altán s ohništěm a nový mobiliář. Nově vzniklá plocha propojená s terasou wellness poslouží v letním období k pořádání venkovních kulturních akcí,“ přiblížil spektrum využití.

Želečtí měli dosud k dispozici pouze byty nájemní a sociální. "Bezbariérové pro seniory, o které je zájem, zde scházeli. Přínos pro obec nejde vyjádřit finančně a není to ani záměr, ale myslím, že dobrá obec by se měla umět postarat o své starší spoluobčany, kteří například z důvodu snížené mobility potřebují bezbariérové bydlení a umožnit jim zůstat v rodné obci. Zároveň výstavba DPS společně s revitalizací bývalého zámeckého parku a wellness, pozitivně ovlivní kvalitu a přitažlivost života pro občany obce s přesahem do nejbližšího okolí,“ míní Ladislav Stejskal.

Vytopí oba objekty ze svých zdrojů

Výstavba relaxačního areálu je dle jeho slov v kraji trochu průkopnická. „Provozují se zde velké kryté bazény, nebo venkovní koupaliště s omezeným využitím v krátké letní sezóně, ale tento typ zařízení je spíše výsadou lázní a wellness hotelů. V DPS byl výkon kotle na dřevní štěpku již dimenzován tak, aby tento zdroj obsáhl zásobovat tepelnou energií i sousední objekt wellness. Důležitá je skutečnost, že převážnou část vstupního materiálu pro výtopnu jsme schopni zajistit z obecních lesů a tím výrazně snížit celkové náklady na vytápění i ohřev bazénové vody,“ prozradil Ladislav Stejskal. Uvnitř wellness centra se lidé mohou těšit na relaxační bazén s protiproudem a masážními tryskami, také vířivku, finskou i infrasaunu.