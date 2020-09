Patnáct nemocných se uzdravilo. Kumulativní počet nemocných se k úterní 18. hodině v regionu zvýšil na 926. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 511 a aktuálně pozitivních 409 osob.

Od pondělního do úterního večera vyšetřily laboratoře v regionu 380 suspektních vzorků a 40 vzorků od samoplátců. Z celkových 420 vzorků bylo podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové 56 pozitivních. K nemocným přibylo osmadvacet žen a osmadvacet mužů.

„V osmnácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, v devíti na pracovišti a v devíti na dalších místech bez vzájemné souvislosti. Dva případy souvisely s hromadnou venkovní akcí a čtyři s nedávno ukončeným dětským táborem. Další se týkal občana Ukrajiny a jeden navrátilce z Chorvatska, kteří byli testováni po příjezdu do republiky. Jedna osoba se infikovala ve škole, další v Praze, v Plzni, v Brně a jedna při léčebném pobytu, opět v clusteru ve Františkových Lázních. V sedmi případech jsme zatím do večera zdroj nákazy nezjistili a pokračujeme v depistáži,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Nákaza se šíří i ve dvou desítkách škol

„Dnes je osmého září, zaznamenali jsme rekordní přírůstek, celkově máme 926 případů, z toho 409 aktuálně pozitivních. Před dvěma měsíci, 8. července, to bylo pouhých 13 pozitivních a 202 případů kumulativně. Za dva poslední měsíce nám v kraji přibylo 724 nových případů. Řešíme šíření v rodinách, ve dvou desítkách škol, na společenských akcích, ale i v zařízeních sociální péče, přibývají těžší průběhy a hospitalizace. Proto jsem dnes na ranním jednání informovala Bezpečnostní radu Jihočeského kraje o záměru, nad nímž uvažujeme s kolegy v krajské hygienické stanici již několik dní, a sice připravit citlivě cílené protiepidemické kroky v rámci kraje nad rámec stávajících celoplošných opatření Ministerstva zdravotnictví tak, jak to realizovali kolegové v Praze. Následně mi Bezpečnostní rada Jihočeského kraje ve výsledku diskuse jednomyslně uložila připravit do čtvrtka komplexní opatření pro zpomalení šíření onemocnění COVID-19 na území Jihočeského kraje. Na KHS od víkendu precizujeme návrh opatření, která jsme včera a dnes předjednali se zástupci obcí a dotčených institucí a budeme je samozřejmě dále konzultovat s Ministerstvem zdravotnictví. Předpokládám, že po dohodě zúčastněných stran by mohla opatření vstoupit v platnost v řádu dnů,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Od 1. září platí na celém území ČR opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek v některých veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních a podobně. Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dnech jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec těchto opatření. Především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Situace v okresech

Jako reakce na rostoucí počet nových případů ve školách začal navíc v pondělí 7. září platit aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantén ve školách. Ze stávajících 409 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 134 na Českobudějovicku, 90 na Táborsku, 66 na Strakonicku, 37 na Českokrumlovsku, 31 na Prachaticku, 27 na Písecku a 24 na Jindřichohradecku.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 30 004 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 513 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v úterý zvýšil o 40 na celkových 6 758,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky jihočeské KHS Gabriela Žampachová.

Testovací místa

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici bude od středy 9. září přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 445 žen a 481 mužů. Z celkových 926 dosud potvrzených případů je 229 z Českobudějovicka, 182 z Táborska, 135 ze Strakonicka, 133 z Prachaticka, 88 z Písecka, 81 z Českokrumlovska a 78 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 59 dětí ve věku do 14 let. 189 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 167 v kategorii od 25 až 34 let, 162 v kategorii od 35 do 44 let, 145 v kategorii od 45 do 54 let a 106 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 98 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.