„Kultura žije,“ zvolal frontman kapely Mirai, Mirai Navrátil, když se energicky zjevil na pódiu a zahájil koncert písní Chci tě mít do rána. „Ahoj Třeboň, přivítal pak návštěvníky zámeckého parku v Třeboni. Vzápětí kapela zahrála píseň Pojď, zapomenem, na diváky pak vytryskly dlouhé barevné konfety. Energický nástup kapely na pódium, ale i radost, s jakou si kapela užívala nejen pohyb, ale i zpěv, vyjadřovaly, jak moc kapele Mirai koncertování během covidové pauzy chybělo. Zřejmě i divákům chyběla kultura, protože píseň Chci tančit, zpívali lidé zcela sami. Za to si také vysloužili pochvalu v podobě zvolání: „Jste boží, Třeboň!“

Když zněl úryvek písně Cesta z města: „Když se vše kolem vleče, pomalým tempem sešlápnu plyn, zdvižené palce vítám, možná, že zastavím,“ lidé na text zcela spontánně zareagovali zdviženými palci.

„Jste úžasní. Pojďte zpívat z plných plic,“ vyzývala kapela diváky. Když se však zeptal Navrátil diváků: „Je tady někdo z Budějovic?“ ozval se křik. Na otázku, zda je zde i někdo z Krumlova, se strhla však ještě větší vřava. Není divu, velkou část publika tvořili právě Českokrumlovští, což dokazoval i křik, kterým na Navrátila reagovali. Ačkoli v minulém roce Mirai vystupovali právě v Českém Krumlově v Pivovarské zahradě, nyní okolnosti organizátorům akce nepřály, a tak využili prostor nádherného zámeckého parku v Třeboni.

„Pojďte Třeboň,“ hecovali diváky členové kapely během večera. Během jedné písně se dokonce Navrátil vrhnul do publika. V tu ránu ho pohltil dav, světla zhasla a ze tmy se jen ozvalo Navrátilovo: „Nazdar!“ Uprostřed publika si střihl dvě písně. Jejich nejznámější hit Když nemůžeš, tak přidej s ním zpíval celý zámecký park. Pomalou skladbu Anděl pak lidé doplnili světly z mobilních telefonů. Park tak zaplavila malá světýlka a doplňovala je pouze z povzdálí světla nasvíceného třeboňského zámku.

Zcela netradiční požadavek měla kapela na diváky v podobě originálního tance, kdy chtěli, aby se lidé chytili kolem ramen a poskakovali ze strany na stranu. Názornou ukázku divákům předvedla i kapela sama. Diváci se toho zcela překvapivě zhostili na výbornou, přestože je limitoval okolní prostor. „Už je vám teplo?“ zeptal se diváků Navrátil v chladný večer. Ale život je přece pohoda, zpívali lidé v písni Yahoda a na okolní teplotu nedbali a užívali si večer nabitý energickou hudbou. Právě během této skladby se na obrovských nafukovacích jahodách vrhl frontman kapely s jednou z fanynek mezi diváky. „Máme rádi planetu, na které žijeme, i když je to trošku nahnuté poslední rok. Máme na sobě něco, co není Made in China?“ zaznělo během předmluvy k jedné ze skladeb. „Já jsem taky Made in China, zavtipkoval Navrátil. „Tohle kdyby slyšela moje máma, tak mě zabije,“ smál se zcela upřímně. Večer se chýlil ke konci a tak se pomalu kapela začala loučit. Jak je zvykem, i tady znělo burácivé: „Ještě jednu!“

Vzápětí tma zahalila park a pódium nasvítila fialová světla. A zazněla romantická skladba I přes to všechno. „Jdeme domů? ptala se kapela. Diváci reagovali jednoznačným a důrazným ne. Navrátil přitakal, že se mu rovněž nechce. „Že bychom to dali celý ještě jednou? Tahle doba je neočekávatelná.“ I to byl jeden z důvodů, proč se kapela rozhodla udělat vzpomínkové video s pokřikem diváků přímo z pódia.

S diváky si dokonce střihli i pozměněnou verzi písně Hometown. „Všude je dobře, ale v Třeboni nejlíp,“ zněla upravená verze, která diváky očividně velmi bavila.

Ale ani tato píseň nebyla závěrečná. Na delší okamžik se parku zhostila černočerná tma, z pozadí se ukázal pouze osvětlený zámek, zazněly první tóny hudby, doplněné ohnivými plameny a zcela symbolicky zaznělo: „Než ti zhasne ta poslední z lamp,“ začátek skladby OTCHI.

„Naposled nám ukažte vaše ruce Třeboň,“ vyzval Navrátil během závěrečné písně Když nemůžeš, tak přidej víc. Další netradiční prosbu měl na diváky v podobě sklonění se dolů. Téměř všichni uposlechli Navrátilovo výzvu a pak hromadně s ním vyskočili v okamžiku, kdy zazněl refrén. Mirai si nenechali ujít ani pohled na rozvlněnou Třeboň a tak naposled diváky vyzval, aby vytvořili mexickou vlnu. Do toho diváci hlasitě volali: „Třebóóóóň!“ Za to se jim dostalo pochvaly: „Byli jste boží, zas někdy, čau! Loučí se s váma kapela Mirai, děkujeme vám Třeboni, zase někdy.“ Závěrem pak vytryskly konfety. Nadšení neskrývala ani Petra Bauernöplová, která na koncert dorazila z Českých Budějovic se dvěma malými dcerkami. „Jedna z dcer má dnes narozeniny, takže je to pro ni narozeninový dárek. Koncert se mi velmi líbil, bylo to skvělé,“ okomentovala koncert kapely Mirai jedna z návštěvnic.