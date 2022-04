Píše se rok 1986. Jihočeský archeolog a strakonický rodák Pavel Pavel nastiňuje možné řešení záhady, jak mohly pradávné civilizace hýbat několikatunovými břemeny, aniž by měly k dispozici moderní nástroje. O pár let později, v 90. letech, pak sehrává důležitou roli při dokončování výstavby Jaderné elektrárny Temelín. „Byl jsem osloven společností I&C Energo, abych pomohl při přesunu části řídicích systémů, kdy některé vážily několik tun, do uzavřených místností. Techniku využít nešlo, tak jsme sáhli po lanech a pákách, podobně jako domorodci na Velikonočním ostrově před mnoha sty lety,“ uvedl Pavel Pavel, který se nyní věnuje literární činnosti a propagaci jedinečné kultury Velikonočního ostrova, za což dostal v roce 2022 od chilské vlády Řád O´Higinnce.