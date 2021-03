Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Díky místnímu rodákovi Miroslavu Šobrovi se můžete přenést například k místnímu potoku Kolčava, kde se v červnu roku 2017 konala akce s názvem Sečení u Kolčavy. Do soutěže o nejlepšího sekáče se zapojili lidé ze všech koutů republiky, od Plzně přes Prahu a Vysočinu až po Orlické hory.

„Vůně čerstvě posečené orosené trávy, svist kos a brousků… Lidé se vrátili o několik desítek let zpátky. Sečení na Kolčavě připomnělo období senosečí, kdy místní chlapi společně vyráželi na louky. „Pudeme síct“ říkali naši dědové. A o několik let zpět už to říkají v Tažovicích znovu,“ dodává Miroslav Šobr.

Do Tažovic nejezdí rádi jen sekáči, vyhlášené je i místní divadlo na přírodním jevišti. Pod hvězdami si tu už zahrál například ochotnický soubor Bouček z Vimperka ochotníci z Čejetic nebo Cehnic. I zájem diváků je veliký. Záběr místních hasičů je široký, věnují se i tradičním akcím, mezi které patří masopust nebo oslava MDŽ. Prvního ledna místní společně vyrážejí i na novoroční pochod.