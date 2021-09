Přímo v centru druhého největšího jihočeského města se na dva večery usadili zahraniční filmaři. V kulisách historických uliček Tábora se rozhodli natočit reklamní spot s vánoční tématikou. Do komparzu si vzali i 25 místních zájemců.

Přímo v centru Starého města se v pátek 17. a v sobotu 18. září točily historické záběry. Vánoční inscenace se zúčastnilo na 25 místních komparzistů, zahráli si i koně. | Video: Lenka Pospíšilová

Zákulisí natáčení v Křížkově a Svatošově ulici přiblížil producent a režisér Juan David Salazar ze společnosti Milk and Honey Films. „Tábor jsme si vybrali z několika důvodů. Za prvé je to tu opravdu nádherné, a 19. století jsme tu vytvořili snadno bez jakýchkoliv velkých úprav, tmavé uličky, domy i dlažby nám skvěle zapadly do scénáře,“ poznamenal s tím, že dobové tržiště bylo snadné vykouzlit, potrápily je jen asi dvě lampy pouličního osvětlení.